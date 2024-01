Lapine Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Er dient als guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Lapine-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 31, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wird der 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen (60,27) und auch hier erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Lapine.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war zuletzt auch die Aktie von Lapine im Fokus der Diskussionen. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, weshalb eine "Neutral"-Bewertung ausgelöst wird. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Lapine konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Lapine auf dieser Stufe daher eine "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Lapine aktuell bei 314,02 JPY. Die Aktie erhält die Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 288 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -8,29 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt ein Niveau von 297,44 JPY an, was wiederum der aktuellen Differenz von -3,17 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".