Lapine Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war zuletzt auch die Aktie von Lapine ein Thema, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Auswirkungen. Auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Lapine. Aufgrund dieser Umstände ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Aus charttechnischer Sicht ist der aktuelle Kurs der Lapine-Aktie mit 282 JPY um -10,44 Prozent vom GD200 (314,86 JPY) entfernt, was als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 299,46 JPY. Dies führt zu einem Abstand von -5,83 Prozent und somit zu einem weiteren "Schlecht"-Signal. Zusammenfassend wird der Kurs der Lapine-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz ist zu erwähnen, dass in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Lapine zu verzeichnen waren. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating für Lapine gilt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und gibt Aufschluss über überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Lapine-Aktie liegt bei 63, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (68,18) weist darauf hin, dass Lapine weder überkauft noch -verkauft ist und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Lapine.