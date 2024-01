Lapco Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die technische Analyse der Lapco-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,46 HKD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1,15 HKD, was einem Unterschied von -21,23 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt dieser bei 0,95 HKD, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+21,05 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Lapco-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV der Lapco-Aktie aktuell 1,2, was 99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Lapco-Aktie liegt bei 26,09, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,16, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Bewertung der Lapco-Aktie als "Gut".