Lapco Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein technisches Analyseinstrument, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell wird die Lapco-Aktie mit einem RSI von 37,04 als neutral eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 46, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien, zeigen keine wesentlichen Veränderungen für die Lapco-Aktie in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge in den Diskussionen über die Lapco-Aktie in den sozialen Medien. Auch der Meinungsmarkt befasste sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Lapco, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Bereich der fundamentalen Analyse zeigt sich die Lapco-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,18 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" und wird daher als unterbewertet eingestuft. Das Branchen-KGV liegt bei 209,73, was zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie führt.

