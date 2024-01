Lapco Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

In den vergangenen zwei Wochen wurde Lapco von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

In fundamentalen Gesichtspunkten ist Lapco unterbewertet, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 1 beträgt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 206 haben. Daher erhält die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass Lapco in den vergangenen Monaten eine übliche Diskussionsintensität aufwies. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr kaum Änderungen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral"-Wert führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Lapco zeigt, dass die Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf längere Sicht ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Damit erhält Lapco eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.