Lapco Aktie: Anleger aufgepasst!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Lapco im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Lapco, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt also eine Bewertung von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass die Lapco derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,46 HKD, während der Kurs der Aktie bei 1,05 HKD um -28,08 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,96 HKD, was einer Abweichung von +9,38 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Dividendenrendite für Lapco beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher erhält Lapco für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 1,2 und liegt mit 99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies) von 206. Die Aktie wird somit als unterbewertet eingestuft und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.