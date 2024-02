LapWall Oyj Aktie: Das war ja klar …

Weitere Suchergebnisse zu "Thales":

Die Analyse von Aktienkursen kann nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten basieren, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Die Analysten haben die sozialen Plattformen auf Lapwall hin untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. Zusätzlich wurden in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Lapwall in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Schlecht" bezüglich der Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Lapwall-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 66,67, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 48,89 aufweist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf Basis des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lapwall-Aktie der letzten 200 Handelstage mit 3,11 EUR im Vergleich zum aktuellen Kurs von 2,99 EUR eine Abweichung von -3,86 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 3,04 EUR liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält das Unternehmen somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte kaum eine Veränderung in der Stimmung für Lapwall in den letzten Wochen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Lapwall, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.