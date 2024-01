Laobaixing Pharmacy Chain JSC ist zurück!

Die technische Analyse der Laobaixing Pharmacy Chain Jsc-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 29,92 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs (31,16 CNH) nur um 4,14 Prozent differiert. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Wenn wir jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachten, der bei 28,67 CNH liegt, und den letzten Schlusskurs um 8,69 Prozent über diesem Wert liegt, erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Laobaixing Pharmacy Chain Jsc-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Laobaixing Pharmacy Chain Jsc überwiegend negativ diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen dominierten und an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind jedoch vor allem positive Themen zu beobachten, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,03 Prozent erzielt, was 16,43 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -13,87 Prozent, und Laobaixing Pharmacy Chain Jsc liegt aktuell 13,16 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Laobaixing Pharmacy Chain Jsc zeigt einen Wert von 28,85, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 45,33 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Gesamteinschätzung auf Basis des RSI.