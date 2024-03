Laobaixing Pharmacy Chain JSC Aktie: Das war abzusehen!

Die Laobaixing Pharmacy Chain Jsc wird auf Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses aktuell als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 28,65 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (30,34 CNH) um +5,9 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies wird als positive Bewertung betrachtet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 29,97 CNH, was einer Abweichung von +1,23 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt wird die Aktie somit als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Laobaixing Pharmacy Chain Jsc wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität im Netz hervorgerufen hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut Messung kaum Änderungen aufgewiesen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,64 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") einer Überperformance von 5,02 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -25,96 Prozent, wobei Laobaixing Pharmacy Chain Jsc aktuell 7,32 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Laobaixing Pharmacy Chain Jsc-Aktie beträgt 44, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 39,8) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit auch hier ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Laobaixing Pharmacy Chain Jsc also als "Neutral" bewertet.