Laobaixing Pharmacy Chain JSC Aktie: Was soll das denn werden?

Der Aktienkurs von Laobaixing Pharmacy Chain Jsc weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresleistung von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -27,03 Prozent auf, was mehr als 21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite dieser Aktie im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" von -6,2 Prozent um 20,83 Prozent niedriger. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung ändert sich, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Analyse bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da in Bezug auf Laobaixing Pharmacy Chain Jsc keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion feststellbar, wofür eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Laobaixing Pharmacy Chain Jsc-Aktie hat einen Wert von 74, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (63,44) zeigt, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb sie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Laobaixing Pharmacy Chain Jsc.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Laobaixing Pharmacy Chain Jsc diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Daher ergibt sich für das Anleger-Sentiment insgesamt eine "Gut"-Einschätzung.

