Laobaixing Pharmacy Chain JSC Aktie: Jetzt knallt es!

Die technische Analyse der Laobaixing Pharmacy Chain Jsc-Aktie ergibt ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 30,75 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 28,97 CNH liegt, was einer Unterperformance von -5,79 Prozent entspricht und die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 27,08 CNH, was einem positiven Unterschied von +6,98 Prozent entspricht und somit zu einem "Gut"-Rating führt. In Summe ergibt sich für die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Der Aktienkurs von Laobaixing Pharmacy Chain Jsc verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,96 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" eine Underperformance von -21,55 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Verbrauchsgüter"-Sektors liegt die Aktie 21,1 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Aktie der Laobaixing Pharmacy Chain Jsc einen Wert von 71,49 für den RSI7, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie einen Wert von 40,12 für den RSI25, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Trotz vereinzelten positiven Diskussionen in den letzten ein, zwei Tagen überwiegt insgesamt die negative Kommunikation.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Laobaixing Pharmacy Chain Jsc-Aktie, wobei sowohl die technische Analyse als auch das Anleger-Sentiment zu einer neutralen Einschätzung führen.