Lao Feng Xiang Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

In den letzten Wochen wurde bei Lao Feng Xiang eine deutliche Verschiebung der Stimmungslage hin zum Negativen festgestellt. Diese Veränderung ergibt sich, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Lao Feng Xiang negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde dagegen eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Lao Feng Xiang daher für diese Stufe ein "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Lao Feng Xiang-Aktie, beträgt der Wert aktuell 14, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist Lao Feng Xiang überverkauft (Wert: 13,33), wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Lao Feng Xiang.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Lao Feng Xiang im vergangenen Jahr eine Rendite von 61,53 Prozent erzielt, was 54,04 Prozent über dem Durchschnitt (7,49 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 5,93 Prozent, wobei Lao Feng Xiang aktuell um 55,6 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Lao Feng Xiang verläuft aktuell bei 61,42 CNH. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 70 CNH aus dem Handel ging und einen Abstand von +13,97 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt derzeit 61,7 CNH, was für die Lao Feng Xiang-Aktie einer aktuellen Differenz von +13,45 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Gut".