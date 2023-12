Lao Feng Xiang Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Stimmung und der Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Lao Feng Xiang in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Lao Feng Xiang haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Lao Feng Xiang bekommt dafür eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lao Feng Xiang-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 61,63 CNH liegt. Damit liegt der letzte Schlusskurs (69,77 CNH) deutlich darüber (Unterschied +13,21 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Gut". Auch wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs mit 62,03 CNH über dem gleitenden Durchschnitt (+12,48 Prozent), wodurch die Lao Feng Xiang-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird die Lao Feng Xiang-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Lao Feng Xiang im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") mit einer Rendite von 61,53 Prozent um mehr als 54 Prozent darüber liegt. Die "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,36 Prozent, wobei auch hier Lao Feng Xiang mit 56,17 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Lao Feng Xiang liegt bei 16,92, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Gut". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, wobei der RSI für die Lao Feng Xiang bei 14 liegt, was als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und somit ebenfalls ein "Gut" zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".