Lao Feng Xiang Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Lao Feng Xiang bei 69,31 CNH liegt, was einer Entfernung von +10,56 Prozent vom GD200 (62,69 CNH) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 64,49 CNH, was einem Abstand von +7,47 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal interpretiert wird. Insgesamt wird der Aktienkurs von Lao Feng Xiang als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Lao Feng Xiang in den letzten 12 Monaten eine Performance von 68,36 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +63,81 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die im Durchschnitt um 4,55 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,39 Prozent hatte, zeigt sich eine Überperformance von 61,97 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Lao Feng Xiang liegt bei 48,06 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen "Neutral"-Wert von 33,04. Insgesamt wird die Aktie für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit zehn Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Lao Feng Xiang unterhalten. Aufgrund dieser negativen Stimmung wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Schlecht" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.