Lao Feng Xiang Aktie: Jetzt aber!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu betrachten. Aktuell liegt der RSI-Wert der Lao Feng Xiang bei 54,64, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Selbst bei einer Ausweitung des Zeitraums auf 25 Tage (RSI25) zeigt sich mit einem Wert von 31, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Lao Feng Xiang im vergangenen Jahr eine Rendite von 68,36 Prozent erzielt, was 61,85 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" von 4,61 Prozent zeigt sich eine Überperformance von 63,75 Prozent. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Gleichzeitig wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Lao Feng Xiang-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 62,41 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 69 CNH liegt, was einer Abweichung von +10,56 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von +8,32 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Lao Feng Xiang-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.