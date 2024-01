Lanzhou Zhuangyuan Pasture Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat nicht signifikant verändert. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Was die Intensität der Diskussionen betrifft, so gab es im letzten Monat keine signifikante Änderung in Bezug auf das Interesse der Anleger an dem Unternehmen. Auch dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Lanzhou Zhuangyuan Pasture-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lanzhou Zhuangyuan Pasture-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 11,23 CNH, während der aktuelle Kurs bei 10,94 CNH liegt, was einer Abweichung von -2,58 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie in technischer Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt dieser bei 10,95 CNH, was einer Abweichung von -0,09 Prozent entspricht. Auch hier wird die Lanzhou Zhuangyuan Pasture-Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen somit in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Lanzhou Zhuangyuan Pasture veröffentlicht. Allerdings konzentrierte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen besonders auf die positiven Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt die Rendite von Lanzhou Zhuangyuan Pasture mit -22,69 Prozent mehr als 13 Prozent darunter. Die mittlere Rendite der "Nahrungsmittel"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt -9,58 Prozent, wobei Lanzhou Zhuangyuan Pasture mit 13,11 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.