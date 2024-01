Lanzhou Zhuangyuan Pasture Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz für die Aktie von Lanzhou Zhuangyuan Pasture in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Lanzhou Zhuangyuan Pasture derzeit mit einem Wert von 23,53 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Wenn wir den RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen erweitern, ergibt sich ein Wert von 53, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche hat die Aktie von Lanzhou Zhuangyuan Pasture in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -12,23 Prozent gezeigt, während der "Verbrauchsgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von -10,62 Prozent erzielte. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Lanzhou Zhuangyuan Pasture-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 11,22 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 11,02 CNH, was einer Abweichung von -1,78 Prozent entspricht, und daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben.

Zusammenfassend erhält die Lanzhou Zhuangyuan Pasture-Aktie eine "Neutral"-Bewertung sowohl in Bezug auf den RSI als auch in der einfachen Charttechnik.