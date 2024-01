Lanzhou Minbai Aktie: Das hat Konsequenzen!

Der Aktienkurs von Lanzhou Lishang Guochao Industrial hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,15 Prozent erzielt, was 32,61 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt -0,11 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 26,04 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie der Lanzhou Lishang Guochao Industrial aktuell bei 5,89 CNH, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 5,28 CNH, was einen Abstand von -10,36 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 5,76 CNH angenommen, was einer Differenz von -8,33 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtbefund der technischen Analyse als "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Damit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Lanzhou Lishang Guochao Industrial liegt bei 41,38, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 64,04, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtbild mit einem Rating "Neutral".