Lanzhou Minbai Aktie: Was noch aussteht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Lanzhou Lishang Guochao Industrial wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 38,24 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 56,23 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Lanzhou Lishang Guochao Industrial in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat und eine negative Stimmungsänderung zu verzeichnen war. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Einschätzung in diesem Bereich.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt hingegen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gestimmt waren. Aufgrund der positiven Diskussion und der überwiegend positiven Nachrichten erhält Lanzhou Lishang Guochao Industrial eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Lanzhou Lishang Guochao Industrial in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -34,9 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche und von 38,36 Prozent im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor aufweist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.