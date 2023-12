Lanzhou LS Heavy Equipment Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Stimmung für Lanzhou Ls Heavy Equipment hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt erhöhte Aktivität und Interesse der Marktteilnehmer, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, basierend auf einem RSI von 55,07 und einem RSI25 von 53. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie kurzfristig als "Neutral" bewertet wird, da sie 1,31 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Auf 200-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -11,62 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -3,54 Prozent erzielt, was 3,43 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Maschinen" liegt die Rendite sogar 3,38 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.