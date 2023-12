Lanzhou Foci Pharmaceutical Aktie: Das ist erstaunlich

Die technische Analyse der Lanzhou Foci Pharmaceutical zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 11,37 CNH liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 10,3 CNH liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -9,41 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 10,35 CNH, was einen Abstand von -0,48 Prozent bedeutet und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Lanzhou Foci Pharmaceutical derzeit bei 0,51 Prozent liegt, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,47 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine Einschätzung von "Neutral" für ihre Dividendenpolitik.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem Gesundheitspflege-Sektor ergibt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,72 Prozent erzielt hat, was 8,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 0,38 Prozent, wobei Lanzhou Foci Pharmaceutical aktuell 11,1 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.