Lanzhou Foci Pharmaceutical Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Lanzhou Foci Pharmaceutical befindet sich laut der technischen Analyse derzeit in einem "Schlecht"-Zustand. Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie beträgt 10,17 CNH, während der aktuelle Kurs bei 8,13 CNH liegt, was einer Abweichung von -20,06 Prozent entspricht. Auf der Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 7,95 CNH, was einer Abweichung von +2,26 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen bei Lanzhou Foci Pharmaceutical keine signifikanten Veränderungen. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Es wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating erhält.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" hat die Lanzhou Foci Pharmaceutical im letzten Jahr eine Rendite von -29,87 Prozent erzielt, was 12,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -15,53 Prozent, und die Lanzhou Foci Pharmaceutical liegt gegenwärtig 14,33 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lanzhou Foci Pharmaceutical 34, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Somit wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als "Neutral" eingestuft.

Diese Bewertungen basieren auf der aktuellen Analyse und sollten als Entscheidungshilfe für Investitionen dienen.