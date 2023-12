Lanzhou Foci Pharmaceutical Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zu den Gesamtbewegungen gesetzt werden. Der RSI der Lanzhou Foci Pharmaceutical liegt bei 85,71, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 69 und zeigt eine neutralere Situation an, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Lanzhou Foci Pharmaceutical in dieser Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist die Stimmung der Anleger gegenüber der Lanzhou Foci Pharmaceutical insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Arzneimittel"-Branche hat die Lanzhou Foci Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -10,45 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite mit -2,79 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lanzhou Foci Pharmaceutical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 11,32 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,45 CNH deutlich darunter liegt (-16,52 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (10,13 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (-6,71 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Lanzhou Foci Pharmaceutical-Aktie in der einfachen Charttechnik daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.