Lanzhou Foci Pharmaceutical Aktie: Grund zur Freude?

Die technische Analyse der Lanzhou Foci Pharmaceutical-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 11,36 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,95 CNH liegt, was einer Abweichung von -12,41 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 10,3 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs (-3,4 Prozent) liegt und daher ein "Neutral"-Rating ergibt. Insgesamt erhält die Lanzhou Foci Pharmaceutical-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Lanzhou Foci Pharmaceutical-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,72 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche, die im Durchschnitt um 0,16 Prozent gestiegen sind, ergibt sich eine Underperformance von -10,88 Prozent. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -2 Prozent hatte, liegt die Lanzhou Foci Pharmaceutical-Aktie um 8,72 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf die Dividende weist die Lanzhou Foci Pharmaceutical-Aktie eine aktuelle Dividendenrendite von 0,51 Prozent auf, was nur leicht über dem Mittelwert (0,43) für diese Aktie liegt. Daher erhält sie in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz im Internet bezüglich der Lanzhou Foci Pharmaceutical-Aktie zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Somit erhält die Aktie im langfristigen Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Schlecht".