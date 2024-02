Mit Lanxess wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Die Analyse der Lanxess-Aktie basiert auf verschiedenen Faktoren, darunter auch die Stimmung in den sozialen Medien. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die überwiegende Anzahl der Kommentare und Befunde positiv war. Jedoch war in den letzten zwei Tagen die Stimmung in den sozialen Medien überwiegend negativ, was zu einer neutralen Einstufung der Aktie geführt hat. Zusätzlich wurde die Analyse durch Handelssignale ergänzt, die ebenfalls zu einer neutralen Bewertung geführt haben.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Lanxess niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer schlechten Einstufung geführt hat. Die Differenz beträgt 1,24 Prozentpunkte (3,98 % gegenüber 5,21 %).

Des Weiteren wurde die Diskussionsintensität in den sozialen Medien betrachtet, die langfristig als unterdurchschnittlich eingestuft wurde, und sich somit negativ auf die Aktienbewertung auswirkte. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" geführt hat.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Lanxess-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 27,27 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 24,85 EUR lag, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung nach unten, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Lanxess-Aktie demnach aufgrund verschiedener Faktoren wie Stimmung, Dividendenpolitik und technischer Analyse eine eher negative Bewertung.