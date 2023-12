Lanxess, ist immer für eine Überraschung gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Die Lanxess-Aktie befindet sich derzeit im Fokus der technischen Analyse. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 29,63 EUR, während der aktuelle Kurs bei 26,21 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -11,54 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 22,72 EUR, was einen Abstand von +15,36 Prozent zur Aktie bedeutet und sie somit als "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war größtenteils positiv. Anleger diskutierten überwiegend positive Themen, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer negativen Bewertung in diesem Kriterium führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Lanxess-Aktie kurzfristig als überverkauft eingestuft wird, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25 liegt jedoch im neutralen Bereich, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält die Lanxess-Aktie eine positive Bewertung in diesem Punkt unserer Analyse.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Lanxess-Aktie im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Materialien" um 47 Prozent niedriger, was zu einer negativen Bewertung führt. Ebenso zeigt sich eine deutlich niedrigere Rendite im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche. Diese Entwicklung führt zu einer schlechten Bewertung der Aktie in dieser Kategorie.