Lanxess: Potenzial für steigende Kurse von 27,89% bei einem Kursziel von 37,74 EUR

Gestern verzeichnete der Aktienkurs von Lanxess an der Börse ein Plus von +0,14%, was die positive Entwicklung der vergangenen fünf Handelstage bestätigt. Die Bankanalysten sind sich einig: Das aktuelle mittelfristige Kursziel liegt bei 37,74 EUR und bietet damit Investoren ein erwartetes Potenzial für steigende Kurse in Höhe von +27,89%.

Während sieben Analysten die Aktie als starken Kauf bewerten und weitere dreizehn diese zum Kauf empfehlen – jedoch ohne Euphorie -, halten sich neun Experten mit einer neutralen Bewertung zurück. Nur ein einziger Analyst rät aktuell zum Verkauf.

Das Guru-Rating ist gleich geblieben und beträgt weiterhin 3,87.

Das Unternehmen wird nicht näher beschrieben oder eingeordnet. Es erfolgen keine Empfehlungen zur Geldanlage oder gar konkrete Anlageempfehlungen.