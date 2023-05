Lanxess: Potenzial für Kurssteigerung von +43,18% - Ziel bei 51,00 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Die Aktie des Chemieunternehmens Lanxess wird derzeit nach Auffassung von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 51,00 EUR und bietet damit ein potenzielles Wachstumspotenzial von 43,18%. Am Finanzmarkt hat die Aktie an einem Tag im Mai eine negative Entwicklung um -1,03% aufgewiesen. Doch über fünf Handelstage summierte sich das Ergebnis auf +1,66%, was einen relativ pessimistischen Markt widerspiegelt.

• Lanxess mit negativer Entwicklung um -1,03%

• Mittelfristiges Kursziel bei 51,00 EUR

• Gutes Guru-Rating bleibt unverändert bei 4.10

Neun Bankanalysten raten zum Kauf der Lanxess-Aktien und weitere neun bewerten diese als “Kauf” mit optimistischer Einschätzung.

Vier Experten sind neutral eingestellt und empfehlen “Halten”.

Eine abweichende Meinung vertritt nur einer der befragten Analysten und rät...