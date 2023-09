Lanxess: Potenzial für Kursanstieg - Bankanalysten empfehlen den Kauf

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Am 8. September verzeichnete die Aktie von Lanxess einen Anstieg um +0,26%. Die vergangenen fünf Handelstage ergaben jedoch eine negative Bilanz von -7,20%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Dennoch sind laut Expertenmeinungen die jetzigen Kurse der Aktien von Lanxess nicht gerechtfertigt und das wahre Kursziel liegt bei 36,21 EUR (+33,76%). Konkret empfehlen sieben Analysten den starken Kauf der Aktie und neun weitere sehen in ihr ein Potential zum Kauf. Zwölf Experten positionieren sich neutral mit einem Rate “halten” und nur einer ist des Verkaufs überzeugt.

Das Guru-Rating ist unverändert bei 3,76 geblieben. Insgesamt betrachtet zeigen sich also mehr als die Hälfte der Analysten optimistisch bezüglich eines zukünftigen Anstiegs der Aktienkurse von Lanxess.