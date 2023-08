Lanxess: Das Kursziel von 37,74 EUR ist um +31,59% höher als der aktuelle Preis.

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Der gestrige Handelstag endete für Lanxess mit einem Kursverlust von -0,59%. Über die gesamte Handelswoche hinweg hat das Unternehmen einen Verlust von -6,58% verzeichnet. Der Markt scheint im Moment relativ skeptisch zu sein.

Analysten aus Bankhäusern sind jedoch optimistischer und glauben an ein mittelfristiges Kursziel von 37,74 EUR für Lanxess. Sollten sie Recht behalten, würde dies Investoren eine Renditechance in Höhe von +31,59% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in den letzten Tagen.

Von insgesamt 30 befragten Analysten empfehlen sieben die Aktie als starken Kauf und 13 als Kauf. Neun Experten bewerten das Papier als “Halten”. Lediglich einer stuft es nach wie vor als “Verkauf” ein. Die kumulierte Meinung der Analysten zeigt eine positive Stimmung...