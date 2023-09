Lanxess: Kursziel bei 36,21 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Die Lanxess-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 36,21 EUR mit einem Potenzial von +45,30% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Am 22.09.2023 notierte die Aktie um -0,28%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,76

Am Finanzmarkt verzeichnete Lanxess gestern einen Verlust von -0,28%. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse um -4,15%, was auf eine pessimistische Marktstimmung hindeutet.

Obwohl einige Analysten diese Entwicklung nicht erwartet hatten und die Einschätzung teilen, dass das wahre Potenzial der Aktie noch weitgehend unbekannt ist.

Der durchschnittliche Meinungskonsens sieht ein mittelfristiges Ziel für das Unternehmen bei 36,21 EUR – eine Bewertung von sieben Bankanalysten entspricht einem “Starken Kauf”, während neun Experten optimistisch sind...