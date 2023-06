Lanxess: Kurspotenzial von fast 50% - Aktie unterbewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Die Lanxess-Aktie ist derzeit laut Analysten nicht angemessen bewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt um +49,95% über dem aktuellen Kurs.

• Am 16.06.2023 stieg die Lanxess-Aktie um +0,06%

• Das aktuelle Kursziel für die Aktie beträgt 49,47 EUR

• Guru-Rating jetzt bei 4,10 nach zuvor ebenfalls 4,10

Gestern verzeichnete die Lanxess-Aktie an den Finanzmärkten ein Plus von +0,06%. Insgesamt steht jedoch eine negative Entwicklung in den vergangenen fünf Handelstagen – und somit einer vollständigen Woche – mit -0,87% zu Buche. Demnach scheint der Markt momentan eher neutral eingestellt.

Obwohl das Ergebnis überraschend kommt: Die Stimmungslage unter Analysten ist eindeutig optimistisch.

Das mittelfristige Ziel für die Lanxess-Aktien liegt aktuell bei einem Wert von 49,47 EUR und wird im Durchschnitt der Bankanalysten vertreten....