Lanxess: Kurspotenzial von +26,31%

Die Aktie von Lanxess zeigt sich momentan unterbewertet, so die Einschätzung der Analysten. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 37,74 EUR und damit um +26,31% über dem aktuellen Wert.

• Lanxess: Gestern mit -1,52%

• Bankanalysten sehen Kurspotential bei +26,31%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,87

Lanxess verzeichnete gestern ein Minus von -1,52%. In den letzten fünf Handelstagen beträgt das Minus somit insgesamt -1,32%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hinweisen könnte.

Trotz dessen bleiben sieben Analysten optimistisch und empfehlen einen Kauf der Aktie. Eher positiv stimmen weitere 13 Experten mit einem “Kauf”-Rating. Neun Analysten legten sich neutral fest und bewerten die Aktie mit “halten”. Ein Experte rät zum Verkauf.

Insbesondere aber ist zu erwähnen: Die positive Meinung wird durch das Guru-Rating...