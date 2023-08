Lanxess: Kurspotenzial um +30,50% - Aktie laut Analysten noch unterbewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Die gestrige Kursentwicklung von Lanxess am Finanzmarkt betrug +0,59%, was sich in den vergangenen fünf Handelstagen zu einem Gesamtplus von +3,47% summiert. Der Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel von Lanxess bei 37,74 EUR liegt. Wenn sie recht behalten sollten, hätte die Aktie ein Potential für Anleger in Höhe von +30,50%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Von insgesamt 30 Analysten empfehlen sieben die Aktie als starken Kauf und weitere 13 als Kauf. Neun Experten halten die Aktie für neutral und einen empfiehlt einen Verkauf. Der Anteil der Analysten mit zumindest noch optimistischem Ausblick beträgt somit hochgerechnet ca. zwei Drittel.

