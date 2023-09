Lanxess: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +49,14%

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Die Aktie von Lanxess hat gestern eine positive Entwicklung hingelegt und konnte an Wert zulegen. In den vergangenen fünf Handelstagen war jedoch ein leichter Abwärtstrend zu beobachten. Insbesondere in Anbetracht der aktuellen Marktlage scheinen viele Investoren pessimistisch zu sein.

Dennoch sind die Bankanalysten anderer Meinung. Sie schätzen das mittelfristige Kursziel der Lanxess-Aktie auf 36,21 EUR – was einem Potential von +49,14% entspricht. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten Kurseinbruch.

Aktuell empfehlen 7 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere 9 setzen das Rating auf “Kauf”. Insgesamt bewerten 12 Experten sie neutral mit “halten”. Nur ein einziger ist davon überzeugt, dass es für Investoren besser sei, die Aktie zu verkaufen.

Nach dem Guru-Rating liegt dieses bei...