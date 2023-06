Lanxess: Analysten sehen starkes Kurspotenzial von 86,26%

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Lanxess ein Plus von 0,49% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen lag die Entwicklung jedoch bei -19,17%. Die Bankanalysten sind sich darin einig, dass das derzeitige Kursniveau nicht gerechtfertigt ist.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Lanxess bei 49,47 EUR. Sollte sich dieser Wert bewahrheiten, würde dies Investoren ein Potenzial von +86,26% eröffnen. Derzeit empfehlen neun Analysten den Kauf der Aktie und 16 weitere setzen auf “Kauf”. Vier Experten halten eine neutrale Bewertung und lediglich einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating wurde zuletzt mit einem Wert von 4,10 bewertet (zuvor ebenfalls 4,10). Angesichts dieses positiven Stimmungsbildes erscheint es durchaus möglich zu sein, dass in naher Zukunft erneut steigende Kurse zu beobachten sein...