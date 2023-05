Lanxess: Analysten sehen großes Kurspotenzial - Ziel bei 51,00 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Die Aktie des Spezialchemie-Konzerns Lanxess wird laut Experten derzeit nicht angemessen bewertet und hat ein erhebliches Aufwärtspotenzial.

Das Kursziel liegt bei 51,00 EUR, was einer Steigerung von +45,63% gegenüber dem aktuellen Stand entspricht.

• Am 12.05.2023 stieg die Aktie um +0,03%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,10

Gestern legte Lanxess an der Börse um +0,03% zu.

In den letzten fünf Handelstagen fiel die Aktie hingegen um -3,71%, was auf eine pessimistische Grundstimmung im Markt hinweist.

Obwohl einige Analysten diese Entwicklung vorhergesehen haben könnten, ist die Stimmung insgesamt positiv.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Lanxess beträgt 51,00 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +45.63%.

Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend in...