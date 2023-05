Lanxess: Analysten sehen großes Kurspotenzial - Kursziel bei 51,00 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Die Aktie von Lanxess wird derzeit nach Ansicht von Experten am Markt unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 51,00 EUR – ein Potenzial von +45,71% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Gestern verlor die Lanxess-Aktie am Finanzmarkt -2,78%

• Guru-Rating bleibt konstant bei 4,10

• Optimistische Einschätzungen dominieren mit einem Anteil von 83,33%

In den vergangenen fünf Handelstagen hat die Aktie bereits um -0,85% an Wert verloren. Die Skepsis am Markt scheint derzeit groß zu sein.

Dennoch sind immerhin neun Analysten der Meinung, dass es sich lohnt in die Lanxess-Aktie zu investieren und bewerten sie als “starken Kauf”. Weitere neun Experten geben eine positive Bewertung ab und empfehlen einen Kauf.

Vier weitere Experten halten das Papier und lediglich einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt...