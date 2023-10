Lanxess: Analysten sehen Potenzial - Kursziel 34,68 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Die Aktie von Lanxess schloss gestern mit einem Minus von -1,35% am Finanzmarkt. In den vergangenen fünf Handelstagen zeigte sich allerdings eine neutrale Tendenz mit einem geringfügigen Plus von +0,09%. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die aktuelle Bewertung der Aktie nicht angemessen ist und das mittelfristige Kursziel bei 34,68 EUR liegt.

• Am 13.10.2023 fiel der Wert um -1,35%

• Das Kurspotenzial beträgt +58,72%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,67

Falls diese Vorhersage eintrifft, hätte dies für Investoren ein Potential von +58,72%. Es gibt jedoch auch einige Analysten ohne klare Meinungen und unterschiedliche Einschätzungen hinsichtlich des Rating dieser Aktie. Derzeit empfehlen sechs Experten einen Kauf für die Aktie und sieben weitere halten sie ebenfalls für kaufenswert. Hingegen...