Lanxess: Analysten sehen Kursziel bei 51,00 EUR

Nach Ansicht von Analysten ist derzeit die Aktie des Chemiekonzerns Lanxess unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 51,00 EUR, was einem Potenzial von +40,19% entspricht.

• Anstieg um +0,75% am 23.05.2023

• Mittelfristiges Kursziel für Lanxess liegt bei 51,00 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,10

Am vergangenen Tag verzeichnete die Aktie einen Anstieg um +0,75%. In den letzten fünf Handelstagen konnte ein Plus von insgesamt +3,74% erzielt werden. Der Markt scheint folglich relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie wird von Bankanalysten auf durchschnittlich 51,00 EUR geschätzt. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten bietet sich Investoren ein Potenzial von über +40%. Einzelne Experten teilen jedoch diese Einschätzung nicht vollständig nach dem jüngsten positiven Trend.

