Lanxess: Analysten sehen Kurspotenzial von +48,65% - Kursziel bei 49,47 EUR

Die Aktie des Spezialchemiekonzerns Lanxess hat am gestrigen Handelstag eine negative Kursentwicklung von -0,66% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich somit ein Minus von -2,52%. Die Bankanalysten sind jedoch optimistisch gestimmt und sehen in der aktuellen Bewertung der Aktie ein großes Kurspotenzial.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Lanxess-Aktie bei 49,47 EUR. Sollte dieser Wert erreicht werden, hätten Investoren ein Potenzial von +48,65%. Allerdings sind nicht alle Analysten gleichermaßen optimistisch eingestellt. Während neun Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere 16 zu einem Kauf raten, sprechen vier Analysten lediglich eine Halteempfehlung aus. Ein Experte sieht aktuell sogar einen Verkauf als angebracht an.

Dennoch überwiegt mit einem Anteil von +83,33% klar die...