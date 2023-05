Lanxess: Analysten sehen Kurspotenzial von +45,84%

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Die Aktie von Lanxess hat in den letzten fünf Handelstagen um +0,29% zugelegt und notierte gestern mit einem Plus von +0,23%. Die Stimmung am Markt ist neutral. Doch die Meinung der Analysten zu dieser Entwicklung ist eindeutig.

Das mittelfristige Kursziel für Lanxess liegt bei 51,00 EUR – eine Steigerung um +45,84% vom aktuellen Kursniveau entfernt. Von insgesamt 30 Analysten empfehlen neun die Aktie als starken Kauf und 16 weitere als Kauf. Vier Experten positionieren sich neutral mit einer “Halten”-Bewertung; nur ein einziger gibt einen Verkaufsrat ab. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,10.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Trotz des neutralen Trends am Markt sind die meisten Analysten optimistisch gestimmt und sehen großes Potenzial für Investoren in der Lanxess-Aktie.