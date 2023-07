Lanxess: Analysten sehen Kurspotenzial von +37,84% - Aktuell bei 40,80 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Am gestrigen Tag verzeichnete die Lanxess-Aktie eine negative Kursentwicklung von -1,33%. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Preis jedoch um +2,99%, was auf eine optimistische Markteinschätzung hindeutet.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten liegt aktuell bei einem mittelfristigen Kursziel von 40,80 EUR. Sollten sie Recht behalten, ergibt sich ein Potenzial für Investoren in Höhe von +37,84%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten Anstieg.

Konkret empfehlen 7 Analysten einen starken Kauf und weitere 13 setzen die Bewertung “Kauf”. Die meisten Experten (9) sind neutral eingestellt mit einer Bewertung von “halten”, während nur ein einziger Analyst die Aktie als Verkauf beurteilt.

Somit ist der Anteil positiver Einschätzungen immer noch hoch (+66,67%). Auch das bewährte...