Lanxess: Analysten sehen Kurspotential von +81,34%

Die Aktie von Lanxess hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und konnte gestern ein Plus von +1,45% verzeichnen. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Lanxess bei 49,47 EUR. Wenn die Bankanalysten Recht behalten, eröffnet dies Investoren ein Kurspotenzial von +81,34%. Von insgesamt 30 Analysten bewerten derzeit 25 die Aktie positiv mit “Kauf” oder “halten”. Lediglich einer empfiehlt einen Verkauf.

Das Guru-Rating für Lanxess wurde auf 4,10 angehoben und bestätigt somit die positive Einschätzung der Analysten.