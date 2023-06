Lanxess: Analysten prognostizieren beeindruckendes Kurspotenzial von +77,63%

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Nach Ansicht der Analysten ist die Aktie von Lanxess derzeit unterbewertet und weist ein erhebliches Kurspotenzial auf. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 49,47 EUR.

• Am 29.06.2023 stieg die Aktie um +0,54%

• Das aktuelle Kursziel beträgt 49,47 EUR

• Der Guru-Rating-Wert erhöhte sich von 4,10 auf nunmehr ebenfalls 4,10

Am gestrigen Handelstag legte Lanxess am Finanzmarkt um +0,54% zu und verzeichnete in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Gesamtentwicklung von +3,57%. Die Stimmung am Markt scheint demnach relativ optimistisch.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Lanxess über alle Bankanalysten hinweg beträgt gegenwärtig 49,47 EUR. Sollten sie Recht behalten würde das ein Potential von +77,63% bedeuten. Einige Experten teilen diese Einschätzung jedoch nicht nach der jüngsten positiven Entwicklung...