Lanxess: Aktuell unterbewertet - Kursziel bei 40,80 EUR

Die Lanxess-Aktie ist momentan laut Expertenmeinungen nicht richtig bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +42,26% über dem derzeitigen Wert.

• Lanxess verbuchte am 10.07.2023 ein Plus von +0,46%

• Das aktuelle Kursziel für Lanxess beträgt 40,80 EUR

• Guru-Rating von Lanxess bleibt unverändert bei 3,87

Gestern legte die Aktie von Lanxess an der Börse um +0,46% zu und verzeichnete somit in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von insgesamt +2,14%. Die Stimmung auf dem Markt scheint also relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Lanxess-Aktie liegt momentan bei 40,80 EUR. Dieser durchschnittliche Wert deutet darauf hin, dass Investoren das Potenzial haben könnten innerhalb eines bestimmten Zeitraums einen Gewinn von bis zu +42,26% erzielen können.

Allerdings teilen nicht alle Analysten...