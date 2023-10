Lanxess: Aktienkurs könnte um +52,51% steigen - Kursziel bei 34,68 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Die Aktie von Lanxess hat gestern am Finanzmarkt einen Anstieg von +4,17% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich ein positiver Trend mit einem Plus von +1,52%. Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und das wahre mittelfristige Kursziel bei 34,68 EUR liegt. Sollten sie Recht behalten, würde dies einer Steigerung des Aktienkurses um +52,51% entsprechen.

• Am 10.10.2023 stieg der Lanxess-Aktienkurs um +4,17%

• Kurspotenzial in Höhe von +52,51%, falls Analysten Recht haben

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,67

Während einige Analysten optimistisch sind und die Aktie als starken Kauf empfehlen (6), sehen andere Experten das Potenzial lediglich als normal an (7 halten). Mit “halten” bewerten 13 Experten die Lanxess-Aktie weitgehend neutral und nur ein Experte spricht...