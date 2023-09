Lanxess: Aktienkurs auf dem Vormarsch - Kurspotenzial von 22,46%

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Die Lanxess-Aktie wird derzeit von Analysten unterschätzt. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 36,21 EUR – eine +22,46% Wertsteigerung vom aktuellen Niveau.

• Der Aktienkurs erhöhte sich um +0,99% am 01.09.2023.

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,76.

Am gestrigen Handelstag hat die Lanxess AG ein Plus von +0,99% erzielt und in den vergangenen fünf Handelstagen einen Anstieg von insgesamt +4,52%. Die Stimmung scheint positiv zu sein.

Obwohl einige Bankanalysten mit dieser Entwicklung gerechnet haben dürften, ist es unklar ob sie auch das Potenzial des Unternehmens genauso einschätzten wie aktuell durchschnittlich sieben Analysten: Diese empfehlen die Aktie als starken Kauf. Neun weitere sehen die Lanxess-Aktie optimistisch und bewerten diese mit “Kauf”. Zwölf Experten sind neutral mit einer Bewertung von “Halten”,...