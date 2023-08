Lanxess: Aktie unterbewertet – Kursziel bei 37,74 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Die Experten sind sich einig: Die Lanxess-Aktie ist momentan nicht adäquat bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +32,37% über dem aktuellen Preis.

• Lanxess mit -1,18% am 04.08.2023

• Mittelfristiges Kursziel von Lanxess bei 37,74 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 3,87

Am gestrigen Handelstag verlor die Lanxess-Aktie an der Börse -1,18%. In den vergangenen fünf Handelstagen und einer vollständigen Woche summierte sich das Minus auf -7,13%. Der Markt scheint daher gegenwärtig eher pessimistisch zu sein.

Obwohl viele Analysten diese Entwicklung prognostizierten wird deutlich: Die Stimmung ist eindeutig negativ.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Lanxess beträgt aktuell 37,74 EUR.

Die Bankexperten sehen in ihrer durchschnittlichen Einschätzung einen Kaufkurs in Höhe von 37,74 EUR voraus. Sollten sie Recht behalten würde...