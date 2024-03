Lanxess Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Die Aktie von Lanxess wird derzeit aus fundamentalen, technischen und sentimentalen Gesichtspunkten analysiert. Nach der fundamentalen Analyse wird die Aktie als "gut" eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,99 deutlich niedriger ist als das von vergleichbaren Unternehmen in der Chemiebranche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lanxess-Aktie zeigt einen Wert von 43 für die letzten 7 Tage, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI ergibt ebenfalls eine "neutrale" Einstufung. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität ist langfristig unterdurchschnittlich, was zu einer "schlechten" Bewertung führt. Zudem hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, was zu einem insgesamt "schlechten" Stimmungsbild führt.

Hinsichtlich der Dividende weist Lanxess derzeit eine Dividendenrendite von 3,98 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,29 % als "schlecht" eingestuft wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Lanxess sowohl aus fundamentalen als auch aus technischen und sentimentalen Gesichtspunkten gemischte Bewertungen erhält. Anleger sollten diese Aspekte in ihre Entscheidungsfindung einbeziehen.